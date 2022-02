La forza dell’onda distrugge il vetro del traghetto: panico tra i passeggeri nel porto di Amburgo – Video (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il traghetto che si muove paurosamente poi, all’improvviso, l’onda che lo investe e manda in frantumi il vetro. È successo nei pressi del porto di Amburgo, in Germania, dove la tempesta denominata Ylenia ha causato diversi danni. Come si vede nel Video, i passeggeri fuggono in un’altra area dell’imbarcazione. L’incidente è avvenuto questa mattina e ora le autorità stanno indagando sui motivi che hanno portato al cedimento del vetro di sicurezza. Video Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ilche si muove paurosamente poi, all’improvviso, l’onda che lo investe e manda in frantumi il. È successo nei pressi deldi, in Germania, dove la tempesta denominata Ylenia ha causato diversi danni. Come si vede nel, ifuggono in un’altra area dell’imbarcazione. L’incidente è avvenuto questa mattina e ora le autorità stanno indagando sui motivi che hanno portato al cedimento deldi sicurezza.Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

