La Champions | Mbappé eMacron | Psg-Real è una questione di stato

La Champions, Mbappé e...Macron: Psg-Real è una questione di stato (Di giovedì 17 febbraio 2022) E’ un Paris Saint Germain-Real Madrid nel segno di Kylian Mbappé, ma il gol decisivo segnato al Parco dei Principi nell’ultimo minuto di recupero della sfida degli ottavi di finale di Champions League sembra essere solo un... Leggi su today (Di giovedì 17 febbraio 2022) E’ un Paris Saint Germain-Madrid nel segno di Kylian, ma il gol decisivo segnato al Parco dei Principi nell’ultimo minuto di recupero della sfida degli ottavi di finale diLeague sembra essere solo un...

Advertising

Buuuubuuulaa : @AConan_Doyle Vinicius-Haaland-Mbappe e per i prossimi 10 anni hanno la champions in tasca ogni anno - CalcioNapoli24 : - RealAndroide : @pisto_gol @_vincentlab @pasqlaragione - MPAPA090 : RT @mikelelomb: Mie considerazioni su PSG Real. Come sempre accade, la champions di settembre non ha niente a che vedere con quella di febb… - RealAndroide : @pisto_gol @pasqlaragione -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Mbappé Rissa tra tifosi, l'ex tronista Onestini si ritrova un occhio nero ...scattata al termine della partita disputatasi martedì scorso nell'ambito degli ottavi di Champions ... la ragazza non si era trattenuta quando - al 94esimo minuto di gioco - Kylian Mbappé aveva segnato ...

Calciomercato Juventus, 'ingaggio da un milione a settimana' - Via libera per Pogba Non ha nessuna intenzione di perdere Mbappé, a parametro zero anche, soprattutto dopo quello che il centravanti francese è riuscito a fare nella sfida valida per gli ottavi di finale di Champions ...

...scattata al termine della partita disputatasi martedì scorso nell'ambito degli ottavi di... la ragazza non si era trattenuta quando - al 94esimo minuto di gioco - Kylianaveva segnato ...Non ha nessuna intenzione di perdere, a parametro zero anche, soprattutto dopo quello che il centravanti francese è riuscito a fare nella sfida valida per gli ottavi di finale di...