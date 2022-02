Klopp: "Ho studiato come difende l'Inter, e il gol di Firmino..." (Di giovedì 17 febbraio 2022) L'allenatore del Liverpool Jürgen Klopp ha svelato al termine della partita di Champions League contro l'Inter che il gol realizzato da Firmino è frutto di uno schema provato in allenamento: "Studiamo ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 17 febbraio 2022) L'allenatore del Liverpool Jürgenha svelato al termine della partita di Champions League contro l'che il gol realizzato daè frutto di uno schema provato in allenamento: "Studiamo ...

Advertising

fcin1908it : VIDEO / Klopp: “Avevamo studiato come difende l’Inter. Firmino? Gol da schema” - pmm131x : Per buona partita si intende anche concedere poco. Cercavano meno la vittoria. Ma non erano in ciabatte. Come Klopp… - VaphAnkul : Identica a inter-real. D'altronde klopp non è un fesso e ha studiato... #InterLiverpool - sidemilanista : klopp ha studiato il piolismo e per incularli mette diaz -