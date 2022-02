Katia, Soleil e Lulù: ecco chi sarà il secondo finalista del Grande Fratello Vip (Di giovedì 17 febbraio 2022) Katia Ricciarelli, Soleil Sorge o Lulù Selassiè? Il pubblico social ha già scelto il secondo finalista del GF Vip 6. ecco chi è All’alba di una nuova puntata, il pubblico social si esprime a favore del personaggio che vorrebbero vedere il finale. Dai sondaggi social, infatti, il nome di un VIP spicca tra gli altri! Si tratta di Lulù Selassiè che, nell’ultima settimana, accumula consensi su consensi svettando in cima alla clessifica dei personaggi più amati di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Non è un mistero che la princess e fidanzata di Manuel Bortuzzo sia particolarmente apprezzata dal pubblico. Disarmanti, invece, le percentuali di preferenza e gli scarti tra le tre concorrenti. Come si vede dall’immagine, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 17 febbraio 2022)Ricciarelli,Sorge oSelassiè? Il pubblico social ha già scelto ildel GF Vip 6.chi è All’alba di una nuova puntata, il pubblico social si esprime a favore del personaggio che vorrebbero vedere il finale. Dai sondaggi social, infatti, il nome di un VIP spicca tra gli altri! Si tratta diSelassiè che, nell’ultima settimana, accumula consensi su consensi svettando in cima alla clessifica dei personaggi più amati di questa sesta edizione delVip. Non è un mistero che la princess e fidanzata di Manuel Bortuzzo sia particolarmente apprezzata dal pubblico. Disarmanti, invece, le percentuali di preferenza e gli scarti tra le tre concorrenti. Come si vede dall’immagine, ...

Advertising

fanpage : #Gfvip Katia Ricciareli e Soleil Sorge si lasciano andare a commenti di cattivo gusto su alcuni coinquilini, poi ch… - GrandeFratello : Soleil, Lulù e Katia sono in corsa per aggiudicarsi la finale: questa sera eleggeremo la seconda finalista di… - GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Katia, Lulù e Soleil. #GFVIP - Prisciulina : @GrandeFratello Alla perfidia e meschinità di Katia e Soleil preferisco i capricci di Lulù. - multifa14088421 : #Lulù #soleil #katiaricciarelli ??percentuali attuali?? Lulù 57% Soleil 47% Katia 6% -