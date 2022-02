Kate Middleton usa un balsamo miracoloso e costa solo 6 euro Lo ha consigliato la truccatrice delle star Ecco qual’è

Leggi su cityroma

(Di giovedì 17 febbraio 2022)è ancora una volta regina del low cost, con il suocoreano per le labbra chesoltanto 6. La futura regina d’Inghilterra ci sorprende sempre con le sue scelte in fatto di abbigliamento e non. Allontanandosi dall’idea della principessa che deve avere tutto ciò che desidera, sempre più spesso la vediamo riciclare vestiti già usati o utilizzare prodotti accessibili a tutte noi. Certo, non si può paragonare la Duchessa di Cambridge a una comune ragazza: nei suoi outfit troviamo sempre capi d’alta moda o gioielli di inestimabile valore. Però possiamo dire che, volendo, anche il nostro guardaroba potrebbe somigliare leggermente al suo.veste spesso Zara, oppure H&M. Compra vestiti da Amazon, o si reca ...