Johnny Depp insignito della medaglia al merito in Serbia (Di giovedì 17 febbraio 2022) Johnny Depp è stato insignito a Belgrado della medaglia d’oro al merito della Serbia per l’eccezionale contributo allo sviluppo culturale e artistico nel Paese balcanico. A consegnare il riconoscimento all’attore americano è stato il presidente serbo Aleksandar Vucic nel corso di una cerimonia solenne in occasione della Festa nazionale. “Per me un giorno particolare, perché da molto tempo ho un forte legame con il vostro bellissimo Paese, che tutte le volte che torno mi accoglie a braccia aperte”, ha detto Depp durante il discorso di ringraziamento. L’attore ha dato atto alle autorità di Belgrado di impegnarsi costantemente a sostegno dei giovani talenti e artisti, protagonisti di una nuova generazione creativa, ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 17 febbraio 2022)è statoa Belgradod’oro alper l’eccezionale contributo allo sviluppo culturale e artistico nel Paese balcanico. A consegnare il riconoscimento all’attore americano è stato il presidente serbo Aleksandar Vucic nel corso di una cerimonia solenne in occasioneFesta nazionale. “Per me un giorno particolare, perché da molto tempo ho un forte legame con il vostro bellissimo Paese, che tutte le volte che torno mi accoglie a braccia aperte”, ha dettodurante il discorso di ringraziamento. L’attore ha dato atto alle autorità di Belgrado di impegnarsi costantemente a sostegno dei giovani talenti e artisti, protagonisti di una nuova generazione creativa, ...

