Jessica Selassié accusa Nathaly di nascondere il cibo: lo scontro (Di giovedì 17 febbraio 2022) L'accusa di Jessica Selassié Non sembra esserci proprio pace nella Casa del GF Vip e oggi è stato una giornata particolarmente elettrizzante e ricca di discussioni. Tra le tante quella che ha visto Jessica Selassié sferrare una precisa accusa a Nathaly Caldonazzo. Al centro del discorso nuovamente la questione legata al cibo che, secondo la L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Selassié Katia e Soleil duro attacco a Lulù Selassié 'protetta dagli autori'/ 'Le sue sfuriate scusate sempre scusate' Lulù è stata votata da Miriana, Jessica e Manila. Se inizialmente Lulù era associata molto alle ... Soleil attacca Delia Duran: 'manovrata' da Alex Belli/ "Le dice cosa fare e non" Lulù Selassié verso ...

Chi è Riccardo, fratello di Sophie Codegoni Mamma Valeria, infatti, ha voluto mettere in guardia la figlia Sophie da quelle che sono le "false amiche" all'interno della casa (alludendo alla principessa Jessica Selassie), tenendo a precisare ...

