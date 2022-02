J-Ax con gli studenti del liceo occupato: una prof mi ha cambiato la vita. Sono qui per darvi voce (Di giovedì 17 febbraio 2022) "Sono qui per ascoltarvi e usare il mio palco social per amplificare le vostre ragioni, per darvi voce in vista della manifestazione di domani", così il rapper J-Ax con gli studenti del liceo Regina Margherita occupato L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 17 febbraio 2022) "qui per ascoltarvi e usare il mio palco social per amplificare le vostre ragioni, perin vista della manifestazione di domani", così il rapper J-Ax con glidelRegina MargheritaL'articolo .

Advertising

GiuseppeConteIT : A parole molti si dichiarano paladini della legalità e del contrasto alle truffe. Noi lo siamo da sempre, ma con le… - gparagone : La Svizzera apre. L'Italia insiste con gli obblighi, affidandosi a chi, in due anni, non ne ha azzeccata una che fo… - IlContiAndrea : 'Il mestiere di attrice probabilmente era sopito dentro di me. È un altro lavoro a tutti gli effetti” @MarroneEmma… - dalbertocarlos_ : Non sto capendo, spero ci siano solo gli accordi con Norman ancora da raggiungere. - Mondo3 : Avete la partita IVA con un'offerta #WINDTRE? Da oggi controllate gli SMS -