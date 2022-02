Italo | lo chef centenario che scampó al naufragio dell' Andrea Doria

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori dalla Toscana e Umbria in tempo reale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Italo chef

LA NOTIZIA

Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori dalla Toscana e Umbria in tempo reale....gastronomico che omaggia la figura diArieti, considerato l'Artusi della Tuscia per il suo testo fondamentale che codifica la cultura gastronomica della provincia, e coinvolgerà oltre agli...Italo ha 101 anni ed è un superstite: "Fui sbalzato dal letto, rivedo un bimbo buttato dalla nave nella speranza di una scialuppa" ...Protagonista infatti sarà Pier, un ex chef dal passato oscuro ... Il film si intitola “Non morirò di fame” ed è frutto di una produzione italo canadese. A interpretare il ruolo del protagonista è ...