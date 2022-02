Italia’s Got Talent, il 12enne Davide Inserra conquista Federica Pellegrini: è il suo “golden buzzer”. Ecco l’esibizione – Video (Di giovedì 17 febbraio 2022) Sulle note di “Lose Yourself” di Eminem, un brano che incita a mettersi in gioco e a non lasciarsi sfuggire le occasioni che la vita ci offre, Davide Inserra ha trovato – nell’episodio di ieri di Italia’s Got Talent (ogni mercoledì su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand; il martedì in chiaro su TV8) – la spinta giusta per preparare la sua performance dimostrando a pieno la sua grande energia e determinazione. Federica Pellegrini rimane particolarmente colpita dalla performance premiandolo con il golden buzzer. L’appuntamento di ieri del Talent prodotto da Fremantle, iri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 333mila spettatori medi e una share dello 0,8%. Nei sette giorni l’episodio della scorsa settimana ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Sulle note di “Lose Yourself” di Eminem, un brano che incita a mettersi in gioco e a non lasciarsi sfuggire le occasioni che la vita ci offre,ha trovato – nell’episodio di ieri diGot(ogni mercoledì su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand; il martedì in chiaro su TV8) – la spinta giusta per preparare la sua performance dimostrando a pieno la sua grande energia e determinazione.rimane particolarmente colpita dalla performance premiandolo con il. L’appuntamento di ieri delprodotto da Fremantle, iri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 333mila spettatori medi e una share dello 0,8%. Nei sette giorni l’episodio della scorsa settimana ha ...

