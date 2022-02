Italia schiava del green pass, il resto d’Europa riapre: via le restrizioni per Svizzera, Germania e Austria (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb — Anche l’Austria ritira il suo equivalente di super green pass, lasciando l’Italia sola nelle restrizioni modello nordcoreano. Proprio l’Austria, che assieme al nostro Paese era stata la nazione con le misure restrittive più insensatamente severe contro chi ha deciso di non vaccinarsi, introducendo il famoso «lockdown per non vaccinati» e soprattutto l’obbligo vaccinale con sanzioni salate in caso di inottemperanza per tutti i cittadini sopra i 18 anni. Sanzioni previste dal 15 marzo, data in cui il governo si riserva di rivedere detto obbligo. Così, mentre in Italia ancora si vagheggia sull’opportunità o meno di allentare la morsa del green pass che sta paralizzando l’economia e condannando alla fame milioni di cittadini ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb — Anche l’ritira il suo equivalente di super, lasciando l’sola nellemodello nordcoreano. Proprio l’, che assieme al nostro Paese era stata la nazione con le misure restrittive più insensatamente severe contro chi ha deciso di non vaccinarsi, introducendo il famoso «lockdown per non vaccinati» e soprattutto l’obbligo vaccinale con sanzioni salate in caso di inottemperanza per tutti i cittadini sopra i 18 anni. Sanzioni previste dal 15 marzo, data in cui il governo si riserva di rivedere detto obbligo. Così, mentre inancora si vagheggia sull’opportunità o meno di allentare la morsa delche sta paralizzando l’economia e condannando alla fame milioni di cittadini ...

