Italia, il dramma improvviso: è morta a causa di una fatale emorragia cerebrale (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. È successo tutto troppo in fretta. E, soprattutto, davvero troppo presto. Perché Silvia aveva appena 33 anni, e Fano si ritrova già a piangere la sua scomparsa. Silvia Zanni se n'è andata nella notte tra venerdì e sabato in seguito a un arresto cardiaco. La ragazza era molto nota in città, e non lo dimostra soltanto la pioggia di commenti in suo ricordo comparsi su Facebook già da sabato. Era infatti la figlia della titolare del negozio di calzature di Corso Matteotti ‘Spazio 120’, nonché sorella della co-titolare dell’enoteca ‘Terra Bar à vins’ di via Garibaldi. Tutto era cominciato alcune settimane prima – a dicembre, secondo alcune fonti - quando la giovane era stata colpita da un aneurisma cerebrale. Da quel momento Silvia ha infuso tutta la sua tenacia in un percorso di riabilitazione a Torre Pedrera, che ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. È successo tutto troppo in fretta. E, soprattutto, davvero troppo presto. Perché Silvia aveva appena 33 anni, e Fano si ritrova già a piangere la sua scomparsa. Silvia Zanni se n'è andata nella notte tra venerdì e sabato in seguito a un arresto cardiaco. La ragazza era molto nota in città, e non lo dimostra soltanto la pioggia di commenti in suo ricordo comparsi su Facebook già da sabato. Era infatti la figlia della titolare del negozio di calzature di Corso Matteotti ‘Spazio 120’, nonché sorella della co-titolare dell’enoteca ‘Terra Bar à vins’ di via Garibaldi. Tutto era cominciato alcune settimane prima – a dicembre, secondo alcune fonti - quando la giovane era stata colpita da un aneurisma. Da quel momento Silvia ha infuso tutta la sua tenacia in un percorso di riabilitazione a Torre Pedrera, che ...

Advertising

Patrizi34819700 : RT @autocostruttore: Smontati due referendum sacrosanti come l'eutanasia e la cannabis legale. Nessuno che dica qualcosa a riguardo. In Ita… - GrandeTornado1 : RT @autocostruttore: Smontati due referendum sacrosanti come l'eutanasia e la cannabis legale. Nessuno che dica qualcosa a riguardo. In Ita… - enricocolosimo : @miyavoice D'accordo sulla I parte, sulla II invece credo al dramma personale. Era a capo del secondo Impero indust… - VailatiSergio : @Yi_Benevolence @Pietro_Otto Guarda che per la maggioranza degli italiani quello che succede in Italia è tutto giusto. Il dramma è questo. - dina_poli : RT @autocostruttore: Smontati due referendum sacrosanti come l'eutanasia e la cannabis legale. Nessuno che dica qualcosa a riguardo. In Ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia dramma Di Maio da Lavrov. 'Il dialogo con la Russia è imprescindibile. Ora devono prevalere la diplomazia e il buon senso' Solo la pace può allontanare ogni dramma e condurci ad una stabilità duratura. Le armi devono lasciare lo spazio alla diplomazia: l'Italia è stata, è e sarà sempre il Paese del dialogo", conclude il ...

Alcarràs Il teatro dell'azione, che dà titolo al film co - prodotto dall'Italia con Giovanni Pompili per ... E quietamente, porta a condividere appieno il silenzio e gli sguardi che soggiaciono al dramma ...

Crisi Ucraina, da Napoli l’appello: “In guerra da 8 anni sono già morti tanti nostri ragazzi, fermate ... Il Riformista "E allora le foibe?" Incontro con Eric Gobetti Di cosa accadde in quei tragici giorni in Istria, dell'uso che si è fatto di quella memoria e di altro ancora parlerà Eric Gobetti nel corso della trasmissione a cui la nostra libreria ha aderito che ...

Il lavoro c'è... ma è solo precario Nei primi 11 mesi del 2021 sono stati creati 980 mila nuovi posti di lavoro, ma di questi solo 164mila sono a tempo indeterminato ...

Solo la pace può allontanare ognie condurci ad una stabilità duratura. Le armi devono lasciare lo spazio alla diplomazia: l'è stata, è e sarà sempre il Paese del dialogo", conclude il ...Il teatro dell'azione, che dà titolo al film co - prodotto dall'con Giovanni Pompili per ... E quietamente, porta a condividere appieno il silenzio e gli sguardi che soggiaciono al...Di cosa accadde in quei tragici giorni in Istria, dell'uso che si è fatto di quella memoria e di altro ancora parlerà Eric Gobetti nel corso della trasmissione a cui la nostra libreria ha aderito che ...Nei primi 11 mesi del 2021 sono stati creati 980 mila nuovi posti di lavoro, ma di questi solo 164mila sono a tempo indeterminato ...