Inter, Dumfries: «Calcio, famiglia e sogni: vi racconto tutto» (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’esterno dell’Inter si racconta nel corso di una Intervista concessa a DAZN: le dichiarazioni del giocatore olandese Denzel Dumfries, terzino dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN. SORRISO – «La verità è diversa, io sorrido tutto il giorno. Quelli che mi conoscono fuori dal campo sanno che sorrido sempre. Mi piace scherzare, divertirmi con i miei compagni di squadra, la mia famiglia. Lontano dal Calcio non sono mai arrabbiato, sono diverso da come sono in campo». SOGNO – «Sin dall’inizio dicevo che sarei diventato professionista, non so da dov’è nata questa motivazione. Non avevo un padre calciatore o qualcuno in famiglia che giocasse ad alti livelli: ma ero motivato nel volerlo diventare. Avevo motivazione incredibile dentro di me, ho ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’esterno dell’si racconta nel corso di unavista concessa a DAZN: le dichiarazioni del giocatore olandese Denzel, terzino dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN. SORRISO – «La verità è diversa, io sorridoil giorno. Quelli che mi conoscono fuori dal campo sanno che sorrido sempre. Mi piace scherzare, divertirmi con i miei compagni di squadra, la mia. Lontano dalnon sono mai arrabbiato, sono diverso da come sono in campo». SOGNO – «Sin dall’inizio dicevo che sarei diventato professionista, non so da dov’è nata questa motivazione. Non avevo un padre calciatore o qualcuno inche giocasse ad alti livelli: ma ero motivato nel volerlo diventare. Avevo motivazione incredibile dentro di me, ho ...

Advertising

Gazzetta_it : Napoli-Inter, le pagelle. #Osimhen movimento costante: 6,5. Dumfries sembra Maicon: 6,5 - Inter : ??? | DUMFRIES ???? Una prova da protagonista per @DenzelJMD2 in #NapoliInter: qui tutte le sue parole ?? - CalcioNews24 : #Inter, #Dumfries si racconta in una lunga intervista ??? - EnricoFaustino : @FootballAndDre1 Devono giocare i titolari stop. Sassuolo e Juve le partite più difficili che rimangono all'Inter i… - interchannel_ic : #News ??#Dumfries a @Inter_TV: “#Calhanoglu? Una persona molto buona, bello essere suo compagno di squadra. Mi ha se… -