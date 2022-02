In Italia anche la traduzione delle serie tv censura: “no candidati berlusconiani” diventa “no bielorussi” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nel 2021 “Berlusconi” in Italia è ancora una parola sensibile. Non si può usarla con tranquillità, nemmeno in forma d’aggettivo. Dipende dal contesto. E comunque, a scanso di equivoci, meglio evitare. Succede perciò che una battuta – immersa in un serratissimo dialogo davvero difficile da rendere nel doppiaggio Italiano – poco lusinghiera su Berlusconi finisca censurata nell’adattamento Italiano di Succession. Succession (chi non sa cos’è corra a recuperarla) è una serie americana, un drama “prestige” della HBO, in Italia trasmesso da Sky. Un prodotto che negli ultimi due anni ha vinto premi su premi, osannato soprattutto dalla critica. Detta parecchio in sintesi: narra le miserevoli vicende interne ad una famiglia di magnati, proprietari di un agglomerato dell’informazione in stile ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nel 2021 “Berlusconi” inè ancora una parola sensibile. Non si può usarla con tranquillità, nemmeno in forma d’aggettivo. Dipende dal contesto. E comunque, a scanso di equivoci, meglio evitare. Succede perciò che una battuta – immersa in un serratissimo dialogo davvero difficile da rendere nel doppiaggiono – poco lusinghiera su Berlusconi finiscata nell’adattamentono di Succession. Succession (chi non sa cos’è corra a recuperarla) è unaamericana, un drama “prestige” della HBO, intrasmesso da Sky. Un prodotto che negli ultimi due anni ha vinto premi su premi, osannato soprattutto dalla critica. Detta parecchio in sintesi: narra le miserevoli vicende interne ad una famiglia di magnati, proprietari di un agglomerato dell’informazione in stile ...

Advertising

ZanAlessandro : A maggior ragione dopo la decisione della @CorteCost su #eutanasialegale, anche in questo caso è il Parlamento che… - GuidoDeMartini : ???? GERMANIA: ANCHE QUI SI DICE STOP E FINE DELLE RESTRIZIONI! ???? Il governo federale della Germania e i presidenti… - vogue_italia : È un trattamento che fanno in molte per contrastare le occhiaie (forse anche Nicole Kidman, ma non l'ha mai ammesso… - Susy96869 : RT @alexxxandra35: Ore 3:00 Lulù entra in bagno, urla dopo 2 minuti che è sporco, arriva Belli, gli dice:'Lo so chi è stato, l'ho visto, è… - lucaberta : @corpuscolo @ricchiardic @rgmarchetto Mi sa che lei non ha mai avuto veramente a che vedere con il SSN in Italia, b… -