In Israele una fragola da 289 grammi | e' record del mondo

Advertising

AurelianoStingi : I dati PRELIMINARI sulla 4 dose provenienti da Israele confermano quello che già sapevamo: 1) 4a dose non previene… - MatteoDiLallo : RT @AurelianoStingi: I dati PRELIMINARI sulla 4 dose provenienti da Israele confermano quello che già sapevamo: 1) 4a dose non previene inf… - ilgattoromy1 : RT @actarus1070: ???? ISRAELE, BENNETT: 'La fine del Green Pass è vicina'. Voci di una possibile revoca già a marzo. E' rimasta solo l'Ital… - actarus1070 : ???? ISRAELE, BENNETT: 'La fine del Green Pass è vicina'. Voci di una possibile revoca già a marzo. E' rimasta solo… - Veleno_Q_B : RT @Armada69895228: SEGUITO UKRAINA ISRAELE RUSSIA USAUE: GLI ATTACCHI CON PROVATE FALSE MOTIVAZIONI , CONTRO UNA NAZIONE SOVRANA LA SIRIA… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele una

Agenzia ANSA

Come preannunciato,non rinnoverà il sistema attuale del Green Pass in scadenza alla fine di questo mese. Lo riferiscono i media citando il premier Naftali Bennett al termine diriunione con il ministro della ...Inun coltivatore ha trovato nei suoi campifragola da 289 grammi. Si tratta della piu' grande mai registrata, tanto da meritarsi il record del mondo certificato dalla Guinness World of ...Israele non rinnoverà il sistema attuale del Green Pass in scadenza alla fine di questo mese. Lo riferiscono i media citando il premier Naftali Bennett al termine di una riunione con il ministro ...In Israele un coltivatore ha trovato nei suoi campi una fragola da 289 grammi. Si tratta della piu' grande mai registrata, tanto da meritarsi ...