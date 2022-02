Il Papa bacchetta i preti | “No alle manie da ‘scapoloni’ | siate pastori dal cuore aperto”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Città del Vaticano – «Quando isi chiudono finiscono ’scapolonì, con tutte ledegli ’scapolonì, e non è bello». CosìFrancesco, a braccio, durante l’apertura di un Simposio in Vaticano sul sacerdozio. «Come Chiesa troppo spesso, e anche oggi, abbiamo dato dell’obbedienza un’interpretazione lontana dal sentire del Vangelo», ha sottolineato il Pontefice parlando dell’importanza della vicinanza al vescovo. «L’obbedienza non è un attributo disciplinare ma la caratteristica più profonda dei legami che ci uniscono in comunione. Obbedire significa imparare ad ascoltare e ricordarsi che nessuno può dirsi detentore della volontà di Dio, e che essa va compresa solo attraverso il discernimento». «L’obbedienza quindi è l’ascolto della volontà di Dio e che essa va compresa solo attraverso il discernimento. L’obbedienza quindi è ...