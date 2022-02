“Il nostro contratto…”: la regia taglia ma Alex Belli ha già detto troppo. GF Vip sotto accusa (Di giovedì 17 febbraio 2022) Alex Belli ha fatto il suo ritorno -non troppo trionfale- all’interno della casa del Grande Fratello Vip. E ovviamente non poteva che esplodere l’ennesimo scandalo ai quali questa sesta edizione del GFVip sembra davvero tanto affezionata. Il rientro di Alex Belli ha nuovamente scosso i già traballanti equilibri della casa: a rimanerci più male è stata Soleil Sorge, che si è poi sfogata con Katia Ricciarelli che, da brava amica, l’ha consolata. Come ben ricorderete il 13 Dicembre Alex Belli è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per aver violato le norme sul distanziamento anti-covid durante l’incontro con la moglie Delia Duran, che ha abbracciato. Questa almeno è stata la versione ufficiale data dal programma. LEGGI ANCHE => ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 17 febbraio 2022)ha fatto il suo ritorno -nontrionfale- all’interno della casa del Grande Fratello Vip. E ovviamente non poteva che esplodere l’ennesimo scandalo ai quali questa sesta edizione del GFVip sembra davvero tanto affezionata. Il rientro diha nuovamente scosso i già traballanti equilibri della casa: a rimanerci più male è stata Soleil Sorge, che si è poi sfogata con Katia Ricciarelli che, da brava amica, l’ha consolata. Come ben ricorderete il 13 Dicembreè stato squalificato dal Grande Fratello Vip per aver violato le norme sul distanziamento anti-covid durante l’incontro con la moglie Delia Duran, che ha abbracciato. Questa almeno è stata la versione ufficiale data dal programma. LEGGI ANCHE => ...

luchino_____ : Ancora che chiede 9M... non glieli darà. Sicuro al 100% che firmerà un contratto con cifre simili al nostro - liliana6622 : @aboubakar_soum Ciao , per noi infermieri è normale lavorare di notte per due,tre e anche quattro notti consecutive… - p_peretta : @Inter @A10imperador @Pirelli Ma un contratto a gettone fino a fine stagione? Tanto meglio lui ubriaco e panzone ch… - STEx86 : @Inter_en Il nostro capitano se ha le palle straccia il contratto tra 20 minuti e sparisce dall'Italia - spookitb : quando giochi senza portiere non puoi mai avere ambizioni, sono più reattivi i vecchi in un reparto di geriatria de… -