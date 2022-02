Il Napoli sfiora il colpo al Camp Nou | Barça pari su rigore

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Barcellona – IlilalNou. Finisce 1-1 ma il gol degli spagnoli arriva soltanto grazie con una decisione dell’arbitro romeno Kovacs il quale, richiamato dal Var, concede un calcio diper una deviazione con un dito di Juan Jesus, su traversone di Traorè che non cambia minimamente la traiettoria del pallone. Un provvedimento ai limiti, con il direttore di gara che applica il regolamento con rigidità burocratica, senza prendere in esame l’effettivo svolgimento dell’azione e la dinamica del gioco. La prova degli azzurri è complessivamente molto positiva e il risultato lascia aperte tutte le possibilità di superare il turno. Ilriesce a contenere molto bene gli attacchi del Barcellona, soprattutto quando si sviluppano sulle ...

