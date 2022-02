Il Napoli pareggia 1-1 con il Barça al Camp Nou (Di giovedì 17 febbraio 2022) AGI - Il Napoli riesce a strappare un pari (1-1) preziosissimo in casa del Barcellona, nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Al vantaggio di Zielinski risponde Ferran Torres su calcio di rigore. Gara solida e senza troppe sbavature per gli uomini di Spalletti, che concedono tanto possesso palla ma pochissime occasioni ai blaugrana, se non in un finale di grande forcing degli spagnoli. In vista del ritorno allo Stadio Maradona, quello ottenuto stasera al Camp Nou è un ottimo risultato per gli azzurri. Primo tempo di personalità e carattere da parte dei partenopei, che inizialmente però vengono subito spaventati da un destro di Pedri alto di poco. Al 28' Ferran Torres avrebbe la palla del vantaggio ma la spreca tutto solo davanti a Meret, il Napoli così si salva e sul ribaltamento di fronte colpisce con Zielinski. Elmas serve ... Leggi su agi (Di giovedì 17 febbraio 2022) AGI - Ilriesce a strappare un pari (1-1) preziosissimo in casa del Barcellona, nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Al vantaggio di Zielinski risponde Ferran Torres su calcio di rigore. Gara solida e senza troppe sbavature per gli uomini di Spalletti, che concedono tanto possesso palla ma pochissime occasioni ai blaugrana, se non in un finale di grande forcing degli spagnoli. In vista del ritorno allo Stadio Maradona, quello ottenuto stasera alNou è un ottimo risultato per gli azzurri. Primo tempo di personalità e carattere da parte dei partenopei, che inizialmente però vengono subito spaventati da un destro di Pedri alto di poco. Al 28' Ferran Torres avrebbe la palla del vantaggio ma la spreca tutto solo davanti a Meret, ilcosì si salva e sul ribaltamento di fronte colpisce con Zielinski. Elmas serve ...

