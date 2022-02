Il Napoli gioca da grande squadra contro il Barcellona: risultato d’oro nell’andata di Europa League (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ottimo risultato per il Napoli nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Barcellona, la squadra di Luciano Spalletti ha strappato un ottimo 1-1 e la qualificazione si deciderà nella gara di ritorno. Gli azzurri si affidano alla coppia Osimhen-Insigne, i blaugrana rispondono con Aubameyang e Torres. L’avvio di partita è scoppiettante e si registrano occasioni da una parte e dall’altra: il Napoli ci prova con Osimhen, ma Ter Stegen non sbaglia. La compagine di Xavi risponde ma Ferran Torres non è lucido. La gara si sblocca dopo 29 minuti con un grande tiro di Zielinski che si infila sotto la traversa. Il Barcellona prova la reazione ma non è lucido. Il pareggio al 59? su calcio di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ottimoper ildei sedicesimi di finale diil, ladi Luciano Spalletti ha strappato un ottimo 1-1 e la qualificazione si deciderà nella gara di ritorno. Gli azzurri si affidano alla coppia Osimhen-Insigne, i blaugrana rispondono con Aubameyang e Torres. L’avvio di partita è scoppiettante e si registrano occasioni da una parte e dall’altra: ilci prova con Osimhen, ma Ter Stegen non sbaglia. La compagine di Xavi risponde ma Ferran Torres non è lucido. La gara si sblocca dopo 29 minuti con untiro di Zielinski che si infila sotto la traversa. Ilprova la reazione ma non è lucido. Il pareggio al 59? su calcio di ...

