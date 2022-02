Il grande giorno della Ferrari | “Orgogliosi del passato e del futuro”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Il granè arrivato. Oggi alle 14:00 lapresenterà ufficialmente la vettura 2022, la F1-75 la cui sigla rende omaggio al 75esimo anniversariostoriaScuderia di Maranello in qualità di Costruttore (la fondazione da parte di Enzo risale al 1929 e nel 2019 laha dedicato a questa ricorrenza la sigla SF90). “Siamo l’unico team ad aver fatto parteF1 sin dall’inizio – le parole– abbiamo attraversato diverse ere dal punto di vista tecnologico. Siamo estremamentedel nostroe anche di quello che ci aspetta. Appuntamento alle 14:00 per la presentazioneF1-75?. Il 2022 tanto evocato da tutta la dirigenza di Maranello, Mattia ...

