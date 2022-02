Il Carnevale eco solidale | “MascheRiciclo” allo Zoomarine

(Di venerdì 18 febbraio 2022) “Divertimento e sostenibilità ambientale: si può anche a”.lancia “”, festa ecoper tutti. Dona vecchi costumi a cui restituire nuova vita, partecipa ai laboratori “riciclo e riuso” e alle ciclo pedalate in maschera.Il 19 e il 26 febbraio 2022, due week end da supereroi in difesa della terra.: “” una festa green “Divertimento e sostenibilità ambientale: si può anche a”, con questo slogan il Parco, situato alle porte di Roma e precisamente a Torvaianica, lancia l’idea di una festa green per tutti. Calarsi nei panni di supereroi in difesa della Terra, con lo scopo di ridurre gli sprechi e perseguire uno stile di vita più sano. Ecco, quindi, la partenza di una ...

Advertising

ECOSHOPPINGit : Colorati, con topping al cioccolato o alla crema, i biscotti-mascherina annunciano l’arrivo del #carnevale ?? Siete… - OltreleColonne : Arriva “MascheRiciclo”, il Carnevale eco solidale lanciato da Zoomarine - Lopinionista : Carnevale Eco Solidale allo Zoomarine di Roma: il programma - Gazzettadiroma : “Divertimento e sostenibilità ambientale: si può anche a Carnevale”. Zoomarine lancia “MascheRiciclo”, festa eco so… - quartomiglio : 19 febbraio eco pedalata di Carnevale a Zoomarine -

Ultime Notizie dalla rete : Carnevale eco

...questo appuntamento giocando su alcuni temi importanti come l'- sostenibilità e sulla possibilità di fare partecipare e coinvolgere direttamente tutti nella parata. La tradizione dela ...Ecco, quindi, la partenza di una iniziativa decisamente originale, " MascheRiciclo ", divisa in due appuntamenti previsti il 19 e il 26 febbraio, dedicati ad unsolidale con tanto di ...“Divertimento e sostenibilità ambientale: si può anche a Carnevale”. Zoomarine lancia “MascheRiciclo”, festa eco solidale per tutti. Dona vecchi costumi a cui restituire nuova vita, partecipa ai ...In occasione del Carnevale, la fattoria didattica Cascina Pezzoli propone un'esperienza unica in mezzo alla natura con tante attività pensate per far divertire i più piccoli. La fattoria didattica ...