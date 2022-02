Il carnevale e la sua magia. (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo due anni chiusi in casa in questo periodo possiamo festeggiare finalmente liberi questa festa. Io credevo che ormai fosse una festa esclusivamente per i bimbi e per chi li ha. Vaglielo a dire a Viareggio o a Venezia che è una festa solo per i più piccoli. Viareggio è una città della Toscana che ho avuto il piacere di conoscere, in cui il carnevale è un culto, una festa magica per chiunque. In cui i giganti di cartapesta invadono le strade, ed è impossibile sottrarsi alla magia e alla leggerezza che regala quest’atmosfera. A Venezia il carnevale ha origini antichissime e le sue maschere sono conosciute dappertutto, per non parlare della scenografia unica che ci invidiano da ogni parte del mondo. Il carnevale non è una festa solo per bambini Ci si immagina che la corsa al costume desiderato ... Leggi su distantimaunite (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo due anni chiusi in casa in questo periodo possiamo festeggiare finalmente liberi questa festa. Io credevo che ormai fosse una festa esclusivamente per i bimbi e per chi li ha. Vaglielo a dire a Viareggio o a Venezia che è una festa solo per i più piccoli. Viareggio è una città della Toscana che ho avuto il piacere di conoscere, in cui ilè un culto, una festa magica per chiunque. In cui i giganti di cartapesta invadono le strade, ed è impossibile sottrarsi allae alla leggerezza che regala quest’atmosfera. A Venezia ilha origini antichissime e le sue maschere sono conosciute dappertutto, per non parlare della scenografia unica che ci invidiano da ogni parte del mondo. Ilnon è una festa solo per bambini Ci si immagina che la corsa al costume desiderato ...

