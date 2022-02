Il Barletta vince la Coppa Italia di Eccellenza La formazione biancorossa ha battuto di misura il Martina

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Il1922 si aggiudica laPuglia battendo sul terreno del “Poli” di Molfetta ildi Massimo Pizzulli. Decisiva, dopo lo 0-0 dell’andata maturato sul manto erboso del “Tursi”, la vittoria diottenuta dalla squadra della città della Disfida grazie alle reti messe a segno da Lavopa e Morra. Per i biancazzuri in gol il centrocampista Mangialardi. Ini accedono così alla fase nazionale della competizione riservata alle formazioni di quinta serie. La compagine itriana, invece, esce di scena a testa alta e proverà a conquistare la promozione in Serie Dndo il campionato. L'articolo Illadi

Advertising

BlunoteWeb : Il Barletta vince la Coppa Italia, 2-1 al Martina - FrancescoZizzi1 : Bellissima cornice di pubblico a #Molfetta. La Coppa Puglia di eccellenza la vince #Barletta 2-1 al termine di una… -

Ultime Notizie dalla rete : Barletta vince

BarlettaViva

Queste le otto città finaliste: Aliano,, Costa di Rovigo, Nola, Pistoia, Pescara e Pordenone. "Ci abbiamo creduto e ci abbiamo provato - ha commentato il sindaco di Pescara Carlo Masci - ...E' Ivrea la Capitale Italiana del Libro 2022. Lo ha comunicato il ministarò, Franceschini, in diretta live sul sito del ministero. In lizza c'erano anche Aliano (Matera),, Costa di Rovigo, Nola, Pistoia, Pescara e Pordenone. "Ivrea si distingue per la capacità di mettere in rete le molteplici energie del territorio,di aprirsi alla dimensione interna - zionale, ...Il Barletta 1922 si aggiudica la Coppa Italia Puglia battendo ... La compagine itriana, invece, esce di scena a testa alta e proverà a conquistare la promozione in Serie D vincendo il campionato.Sul campo del "Poli" di Molfetta il Barletta 1922 vince la finale regionale di Coppa Italia dilettanti contro il Martina con il risultato di 2-1, con gol di Lavopa e Morra, conqui ...