Il 37enne australiano che spacciandosi per “erede dei Savoia” rivendica il Palazzo Reale di Milano

(Di giovedì 17 febbraio 2022) “Sono l’legittimo dei, e questo posto è mio”: devono aver suonato più o meno così le parole di unche nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 13, si è presentato aldindone la proprietà affermando di essere un discendente della famiglia dei sovrani. Per allontanarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e di una decina di poliziotti. Era salito al primo piano, in prossimità dell’ingresso delle mostre, e ha chiesto indicazioni per raggiungereMarino – sede del Comune di, proprietario del– affermando di essere l’del Regno d’Italia. Allontanato, ha fatto ...

