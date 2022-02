I look della New York fashion week tra minimalismo e glamour (Di giovedì 17 febbraio 2022) Life&People.it La libertà di espressione è stato il comune denominatore dei look della New York fashion week autunno-inverno 2022/2023. Tra i grandi ed eccellenti assenti come Tom Fort, Marc Jacobs fino a Rodarte hanno spiccato con totale eccitazione espressiva tante nuove leve emergenti che alla fine, per volere o per necessità, sono stati il focus della settimana della moda targata USA. Un ampio mix di colori si è fatto espressione dell’esuberanza dettata dalla reazione alla chiusura forzata di un paese dove le serate mondane e le occasioni di sfarzo sono all’ordine del giorno. Ma allo stesso tempo si è consolidato anche lo stile di vita più calmo generato dal desiderio di comfort e di una vita più sostenibile. Dal minimalismo delineato da ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 17 febbraio 2022) Life&People.it La libertà di espressione è stato il comune denominatore deiNewautunno-inverno 2022/2023. Tra i grandi ed eccellenti assenti come Tom Fort, Marc Jacobs fino a Rodarte hanno spiccato con totale eccitazione espressiva tante nuove leve emergenti che alla fine, per volere o per necessità, sono stati il focussettimanamoda targata USA. Un ampio mix di colori si è fatto espressione dell’esuberanza dettata dalla reazione alla chiusura forzata di un paese dove le serate mondane e le occasioni di sfarzo sono all’ordine del giorno. Ma allo stesso tempo si è consolidato anche lo stile di vita più calmo generato dal desiderio di comfort e di una vita più sostenibile. Daldelineato da ...

