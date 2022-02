“Gran para**lo” | Enrico Mentana nell’occhio del ciclone | la sua frase indigna tutti

Advertising

ncorrasco : @autofiorlig Rileggi bene il mio tweet: non ho parlato di errori. Ho parlato di gol 'evitabili'. Un gran portiere i… - 1Dolar7Bs : Posta si Kun Aguero da declaraciones politicas liberales, la izquierda lo sigue amando. Ah pero si Enimen se arrod… -

Ultime Notizie dalla rete : Gran para**lo

...quale si registra un programma radiofonico che discute temi-...fa utilizzando la tecnica del video in 3D (l'unico nella ...che sgorga dalla pelle e dal sangue di chi la propone è un...... al punto di essere svuotato diparte del proprio valore [9] ... Inoltre " la norma italiana di recepimento nondice ma la ... 10 (2019), JIPITEC 3,1. Data in cui è entrato in vigore il ...Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 9.94 per cento ... scambiare due parole con lui, in particolare sulla messa in sicurrezza ...Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 9.94 per cento ... scambiare due parole con lui, in particolare sulla messa in sicurrezza ...