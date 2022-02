Governo sotto 4 volte sul Milleproroghe Draghi da Mattarella | poi chiede chiarimenti ai partiti | così non si va avanti

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo il caos notturno in commissione, con ilandatoquattrodurante le votazioni del, non si fa attendere la presa di posizione di Mario. Che lascia trapelare...

RaphaelRaduzzi : Quarta volta che il governo va sotto, quasi solo la Lega vota col governo. - borghi_claudio : Finita ora commissioni riunite per milleproroghe. Governo andato sotto quattro volte fra cui l'importante rinvio di… - borghi_claudio : Quarta volta che il governo va sotto. Emendamento sulle graduatorie degli insegnanti. - carlokarl : RT @TwittGiorgio: Alta tensione nella notte: il governo va sotto 4 volte ...TRA POCO SENTIREMO IL BOTTO! ADDIO PENSIONE - Divorex8 : RT @mbartolotta63: Governo ancora sotto per 4 volte. #Lega e #ForzaItalia votano con #FDI e riportano il tetto del contante a 2.000€. Perch… -

N el corso della cabina di regia a Palazzo Chigi, in base a quanto si apprende, si è parlato anche delle falle della maggioranza, colche la notte scorsa è andatoquattro volte, in ...... strigliandoli dopo l'incidente in commissione alla Camera , con ilandatoben quattro volte sul milleproroghe. Ilè qui per fare le cose o non si va avanti, il senso del ...Nelle commissioni riunite Bilancio e Affari costituzionali della Camera il governo è andato sotto quattro volte. Dal tetto all'uso del contante alla questione delle bonifiche dei siti inquinati di ...Sotto sul tetto al contante ... Il faccia a faccia tra il premier e i rappresentanti dei partiti dentro il governo si è consumato nel corso del vertice pre Consiglio dei ministri, convocato venerdì ...