Goggia in Italia “La medaglia di Pechino è incredibile”

Milano – Un rientro da campionessa qual è per Sofia Goggia, atterrata intorno alle 13.30 all'aeroporto di Malpensa, dopo l'impresa centrata a Pechino. Ad attenderla il sindaco di Bergamo, i militari del Gruppo Sciatori "Fiamme Gialle" guidati dal generale Parrinello e i genitori. "Mi porto a casa innanzitutto una medaglia incredibile, quando sono partita avrei firmato se me l'avessero detto, e soprattutto la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grandioso per me, indipendentemente dal colore della medaglia". La definisce una "corsa contro il tempo" l'impresa compiuta. "Ciò che mi ha veramente riempita è stato tutto l'affetto degli Italiani che mi hanno mostrato dopo Cortina. Per me vale quasi più di una vittoria". Riconosciuta dai passeggeri in transito, non si è negata ad autografi ...

