Giusy Ferreri torna con il nuovo nuovo album “Cortometraggi”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Milano – Esce domani (18 febbraio) “”, ildi inediti dicontenente “Miele”, brano con cui l’artista è stata in gara al 72° Festival di Sanremo, e il singolo “Gli Oasis di una volta”.«Il titolo “” – racconta l’artista – nasce dai miei live. Durante i concerti amo definire alcuni brani che ho scritto come deimusicali e questoracchiude come la narrazione di tanti piccoli film che esprimono concetti, situazioni e stati d’animo di vario genere. Ognio è un piccolo viaggio che ogni volta ha sapori e atmosfere differenti, colori, stili, generi e intensità diverse. E’ bello pensare che ogni individuo viva ogni giorno una sorprendente ...

MILANO " Esce domani (18 febbraio) "Cortometraggi", il nuovo album di inediti di Giusy Ferreri contenente "Miele", brano con cui l'artista è stata in gara al 72° Festival di Sanremo, e il singolo "Gli Oasis di una volta". "Il titolo "Cortometraggi" " racconta l'artista " nasce dai miei live. Durante i concerti amo definire alcuni brani che ho scritto come dei cortometraggi musicali e questo album racchiude come la narrazione di tanti piccoli film che esprimono concetti, situazioni e stati d'animo di vario genere. Ogni cortometraggio è un piccolo viaggio che ogni volta ha sapori e atmosfere differenti, colori, stili, generi e intensità diverse. E' bello pensare che ogni individuo viva ogni giorno una sorprendente avventura".