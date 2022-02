Giusy Ferreri | “Basta con le hit estive | dopo quattro anni ecco un album ‘mio’…”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’importante è giocarle, le partite: poi, si possono vincere o perdere…”. E’ la filosofia che esprime, al rientro dal Festival di Sanremo che per l’artista siciliana non è stato certo trionfale, limitandoci a guardare la classifica finale che l’ha vista al terzultimo posto; e alla vigilia dell’uscita del suo nuovo, ‘Cortometraggi’. “Ho aspettato, prima di uscire nuovamente con un mioestati di collaborazioni per hit che hanno prevalso sul mio lavoro personale:di hitsono stati più che sufficienti, ora è un nuovo inizio”, promette. Un, spiega, “nato dalla volontà di poter inserire ...

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Tra le uscite più attese i progetti di Elisa e. I singoli "Hummer" è il nuovo singolo di Peppe Soks . Il brano, che sancisce la collaborazione con Columbia Records Italy/Sony Music Italy, 'È una traccia esplosiva, parla di strada ma ...Ph:social media Alla mezzanotte del 18 febbraio esce Cortometraggi , il nuovo album, e a poche ore dalla release ecco le date per il tour nei teatri dia Roma e Milano. La ...Domani, venerdì 18 febbraio, esce “CORTOMETRAGGI” (Columbia/Sony Music), il nuovo album di inediti di GIUSY FERRERI contenente “MIELE”, brano con cui l’artista è stata in gara al 72° Festival di Sanre ...Reduce dal festival di Sanremo dove ha presentato in gara la canzone "Miele", Giusy Ferreri pubblica un nuovo album intitolato "Cortometraggi". L'interprete nata a Palermo non pubblicava un disco da c ...