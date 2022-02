Giustizia: Gelmini, 'nessun contrasto referendum iter riforma' (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “Sulla Giustizia Forza Italia ha contribuito alla raccolta firme ed evidentemente sosterrà i referendum. Non vedo alcuna contrapposizione con il percorso avviato con la riforma dell'ordinamento giudiziario il cui iter, peraltro, è appena cominciato ed impiegherà alcuni mesi per essere completato: riforma e referendum sono due strade parallele”. Lo ha affermato Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un'intervista a Radio Radicale. “Non tutti i temi sono sovrapponibili. Alcuni sì, altri no. La riforma che stiamo impostando grazie al lavoro svolto dal ministro Cartabia e da quello che svolgerà il Parlamento, è per forza di cose un buon compromesso”, ha aggiunto il ministro. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “SullaForza Italia ha contribuito alla raccolta firme ed evidentemente sosterrà i. Non vedo alcuna contrapposizione con il percorso avviato con ladell'ordinamento giudiziario il cui, peraltro, è appena cominciato ed impiegherà alcuni mesi per essere completato:sono due strade parallele”. Lo ha affermato Mariastella, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un'intervista a Radio Radicale. “Non tutti i temi sono sovrapponibili. Alcuni sì, altri no. Lache stiamo impostando grazie al lavoro svolto dal ministro Cartabia e da quello che svolgerà il Parlamento, è per forza di cose un buon compromesso”, ha aggiunto il ministro.

