Giù la maschera per il Madoff di Hollywood | 20 anni di carcere dopo aver truffato centinaia di persone | HBO e Netflix

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Uno schema Ponzi in piena regola, applicato ai diritti di licenza cinematografica per la distribuzione estera di HBO e: pagava gli interessi maturati dai vecchi investitori con i soldi dei nuovi e, con i guadagni intascati, acquistava residenze milionarie e viaggiava su jet privati. Poi la denuncia presentata dalla Securities and Exchange Commission ed infine la condanna: 20die 230 milioni di dollari di risarcimento. Zachy ha ammesso dicondotto lo schema Ponzi per circa 7– ComputerMagazine.itHa condotto l’attività illecita per quasi 7, truffando oltre 250. L’attore Zachy, aka Zachary Horwitz, fingeva contratti con l’emittente statunitense HBO e con il colosso di distribuzione ...