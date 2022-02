GF Vip | scontro tra Nathalie Caldonazzo e Jessica Selassié | “Pescivendola” VIDEO

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Nel loft di Cinecittà sembra che il triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge non sia l’unico argomento della Casa a far smuovere gli animi dei concorrenti. A poche ore dalla consueta diretta in prima serata con Alfonso Signorini – da questa settimana in onda il giovedì e non più il venerdì … L'articolo GF Vip,tra: “proviene da Velvet Gossip.