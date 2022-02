GF Vip, Katia Ricciarelli insulta Miriana Trevisan e Manila fa una promessa (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 c’è stato un nuovo scontro tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Ma stavolta è intervenuta anche Manila Nazzaro. Tutto è cominciato quando le due amiche stavano leggendo un comunicato del GF Vip e la soprano, che era lì vicino, le ha definite vipere, affermando che quello di Miriana è un modo di scherzare da stupida. L’ex show-girl di Non è la Rai ha replicato educatamente chiedendo a Katia di non offenderla mentre Manila Nazzaro, innervosita, ha fatto una promessa solenne riguardante il suo atteggiamento d’ora in poi con la Ricciarelli. “Adesso che inizi a chiedere aiuto agli altri, così vede cosa significa non avere Manila dalle sue parti in casa!” è sbottata, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 c’è stato un nuovo scontro tra. Ma stavolta è intervenuta ancheNazzaro. Tutto è cominciato quando le due amiche stavano leggendo un comunicato del GF Vip e la soprano, che era lì vicino, le ha definite vipere, affermando che quello diè un modo di scherzare da stupida. L’ex show-girl di Non è la Rai ha replicato educatamente chiedendo adi non offenderla mentreNazzaro, innervosita, ha fatto unasolenne riguardante il suo atteggiamento d’ora in poi con la. “Adesso che inizi a chiedere aiuto agli altri, così vede cosa significa non averedalle sue parti in casa!” è sbottata, ...

pinguina43 : @81rosanna Il problema di Ale è che va contro la produzione e se per dire stasera dice le cose su Katia sbaglia per… - Alessan38776818 : @gf_vip_news @Ambretta88 La Katia Ricearele è la più grande vipera d'italiano non so x la tene la dentro a prendere… - Queequac1 : RT @Loredana_Dana75: Grande Fratello Vip: Katia e Soleil Sorge al veleno contro #lulu, la Ricciarelli poi chiede di censurare tutto E ora c… - gf_vip_news : TELEVOTO ?? (2890 VOTI RICEVUTI) 1. VOTATE TUTTI ?? 2. FATE GIRARE IL TWEET ?? 3.CITATE IL SONDAGGIO E USATE TANTI H… - gf_vip_news : TELEVOTO ?? (2870 VOTI RICEVUTI) 1. VOTATE TUTTI ?? 2. FATE GIRARE IL TWEET ?? 3.CITATE IL SONDAGGIO E USATE TANTI H… -