GF Vip | Cecilia Rodriguez contro Delia Duran | “Mi sono sentita offesa”

(Di giovedì 17 febbraio 2022)non ci sta, il comportamento di una delle gieffine non le sta bene, si sentee dice la sua in merito. Lo scandalo che è scoppiato tra…

Ultime Notizie dalla rete : Vip Cecilia

Rodriguez , attraverso le sue storie di Instagram, ha voluto fare delle precisazioni sul Grande Fratello, ponendo l'accento sull'atteggiamento assunto da Delia Duran nella Casa.Rodriguez attacca Delia Duran: "Mi sento offesa!" Volevo difendere la mia cultura. In questo GFho sentito ...Il caso Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran sta facendo discutere anche al di fuori della Casa del Gf6: interviene ancheRodriguez contro la Duran. Le dichiarazioni fatte da Delia Duran nella Casa del Gf6 non sono piaciute a Ceclia Rodriguez, che ha aspramente criticato la modella. ...Cecilia Rodriguez, attraverso le sue storie di Instagram, ha voluto fare delle precisazioni sul Grande Fratello Vip, ponendo l’accento sull’atteggiamento assunto da Delia Duran nella Casa. Noi ...Cecilia Rodriguez attacca Delia Duran al Grande Fratello Vip: “Mi sento offesa, noi sudamericani non siamo tutti così”, ecco le sue parole.