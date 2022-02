GF Vip, Alex Belli e Delia Duran hanno fatto ses*o in bagno? (Di giovedì 17 febbraio 2022) Un nuovo tormentone assilla i fan del GF Vip 6: Delia Duran e Alex Belli hanno consumato nella Casa (o meglio nella stiva, dove dorme l’attore e dove la moglie lo raggiunge di notte)? Stando ai movimenti dei due coniugi ed alcune stranezze riguardo un’entrata sospetta insieme in bagno, dove non ci sono le telecamere, sembrerebbe proprio di sì. Ovviamente di questo si parlerà nella puntata del GF Vip di stasera, ma nel frattempo vediamo nel dettaglio cosa è successo… GF Vip, Delia Duran a rischio squalifica: ecco cos’ha fatto La modella venezuelana per l'ennesima volta ha violato il regolamento del reality show e ora rischia grosso ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 17 febbraio 2022) Un nuovo tormentone assilla i fan del GF Vip 6:consumato nella Casa (o meglio nella stiva, dove dorme l’attore e dove la moglie lo raggiunge di notte)? Stando ai movimenti dei due coniugi ed alcune stranezze riguardo un’entrata sospetta insieme in, dove non ci sono le telecamere, sembrerebbe proprio di sì. Ovviamente di questo si parlerà nella puntata del GF Vip di stasera, ma nel frattempo vediamo nel dettaglio cosa è successo… GF Vip,a rischio squalifica: ecco cos’haLa modella venezuelana per l'ennesima volta ha violato il regolamento del reality show e ora rischia grosso ...

