Friends: arriva il ricettario ufficiale del Central Perk (Di giovedì 17 febbraio 2022) Da oggi 17 febbraio gli appassionati della serie tv Friends avranno un preziosissimo volume da comprare in libreria. Si tratta del ricettario ufficiale del Central Perk, che contiene al suo interno ben cinquanta ricette che porteranno gli appassionati ad immergersi di nuovo nella serie, tra piatti dolci e salati. I testi di Kara Mickelson, infatti, offriranno uno sguardo all’interno del locale più invidiato e imitato nella storia televisiva mondiale. Il ricettario ufficiale di Friends in edicola Gli appassionati di Friends sanno che il Central Perk è uno dei luoghi più importanti e cruciali per i sei amici protagonisti. In questo bar-caffetteria si ritrovano spessissimo per parlare, confrontarsi e ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 17 febbraio 2022) Da oggi 17 febbraio gli appassionati della serie tvavranno un preziosissimo volume da comprare in libreria. Si tratta deldel, che contiene al suo interno ben cinquanta ricette che porteranno gli appassionati ad immergersi di nuovo nella serie, tra piatti dolci e salati. I testi di Kara Mickelson, infatti, offriranno uno sguardo all’interno del locale più invidiato e imitato nella storia televisiva mondiale. Ildiin edicola Gli appassionati disanno che ilè uno dei luoghi più importanti e cruciali per i sei amici protagonisti. In questo bar-caffetteria si ritrovano spessissimo per parlare, confrontarsi e ...

Friends è stata censurata in Cina, arriva il post Instagram [FOTO] Hall of Series Friends: Il ricettario ufficiale del Central Perk, da Panini Comics le ricette ispirate alla serie Friends: Il ricettario ufficiale del Central Perk, da Panini Comics le ricette ispirate alla serie.

