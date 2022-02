Francis Ford Coppola | I film Marvel sono solo un prototipo

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Il registaha condiviso la propria opinione riguardante ie il mondo dello streaming., regista dicult come Il Padrino, ha condiviso la sua opinione, non lusinghiera, sui progetti. Un'intervista rilasciata a GQ rivela infatti che il maestro del cinema considera i lungometraggi tratti dai fumetti come "un unico". Al magazineha dichiarato: "In passato c'erano deirealizzati dagli studio. Ora ci. E che cosa è un? Un ...

Advertising

AlexIgnatiev : RT @RayPride: Coppola. - Dandastur : RT @RayPride: Coppola. - reintws : RT @RayPride: Coppola. - filmsonwax : RT @RayPride: Coppola. - muhammadbutt : RT @RayPride: Coppola. -

Ultime Notizie dalla rete : Francis Ford

Movieplayer.it

Coppola , regista di film cult come Il Padrino , ha condiviso la sua opinione, non lusinghiera, sui progetti Marvel . Un'intervista rilasciata a GQ rivela infatti che il maestro del ...La sua è stata una lunga carriera cinematografica, durata oltre 40 anni, cominciando come comparsa ne Il Padrino diCoppola e proseguita con ruoli in produzioni iconiche come Top Gun ,...Francis Ford Coppola, regista di film cult come Il Padrino, ha condiviso la sua opinione, non lusinghiera, sui progetti Marvel. Un'intervista rilasciata a GQ rivela infatti che il maestro del ...È morto all’età di 75 anni Frank Pesce. Attore caratterista reso celebre dalle interpretazioni in Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills e nei telefilm Casalingo superpiù e Miami Vice. Pes ...