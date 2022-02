Francia, Pécresse: nessuna mia ambiguità con estrema destra (Di giovedì 17 febbraio 2022) La candidata dei republicans all'Eliseo Valérie Pécresse torna a negare qualsiasi sua "ambiguità" nei confronti dell'estrema destra, La Pécresse insiste: non ho mai usato il termine "grande ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 17 febbraio 2022) La candidata dei republicans all'Eliseo Valérietorna a negare qualsiasi sua "" nei confronti dell', Lainsiste: non ho mai usato il termine "grande ...

Advertising

JoeleCorigliano : Dunque a che punto siamo? Abbiamo una Francia che gira a destra. #Pecresse ha incominciato a parlare di “Grand remp… - HoppipollaFede : RT @paolomossetti: A parlare apertamente di Grande Sostituzione in Francia ormai sono tre dei quattro principali candidati alla presidenza.… - paolomossetti : A parlare apertamente di Grande Sostituzione in Francia ormai sono tre dei quattro principali candidati alla presid… - MianiAttilio : International Web Post FRANCIA, PRESIDENZIALI 2022: MACRON DOMINA I SONDAGGI Potrebbe superare il 50% delle prefer… - Gabriponte22 : @MMastrantuono @ZemmourEric E' piuttosto liberista in campo economico, così come Pecresse Penso che in Francia saresti più vicino a Le Pen -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Pécresse Francia, Pécresse: nessuna mia ambiguità con estrema destra La candidata dei republicans all'Eliseo Valérie Pécresse torna a negare qualsiasi sua "ambiguità" nei confronti dell'estrema destra, La Pécresse insiste: non ho mai usato il termine "grande sostituzione" e chi mi accusa di avere rapporti poco chiari con l'estrema destra non fa altro che assecondare "il gioco malsano dei macronisti". ...

Chi lascia Marine Le Pen per Éric Zemmour ...5 per cento superando di mezzo punto la gollista Valérie Pécresse . Si moltiplicano infatti i cambi ...Twitter è stato sospeso per istigazione all'odio - questa religione "pone un problema alla Francia" ...

Francia, candidata Pécresse cerca il sostegno di Sarkozy Tiscali.it La candidata dei republicans all'Eliseo Valérietorna a negare qualsiasi sua "ambiguità" nei confronti dell'estrema destra, Lainsiste: non ho mai usato il termine "grande sostituzione" e chi mi accusa di avere rapporti poco chiari con l'estrema destra non fa altro che assecondare "il gioco malsano dei macronisti". ......5 per cento superando di mezzo punto la gollista Valérie. Si moltiplicano infatti i cambi ...Twitter è stato sospeso per istigazione all'odio - questa religione "pone un problema alla" ...