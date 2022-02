Formazioni ufficiali Zenit-Betis, Europa League 2021/2022 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Zenit San Pietroburgo-Real Betis, spareggio per gli ottavi di finale della Uefa Europa League 2021/2022. Si preannuncia grande battaglia per il passaggio del turno tra la formazione russa e la squadra spagnola. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.45 di giovedì 17 febbraio. Di seguito, le scelte dei due tecnici. Le Formazioni ufficiali Zenit: Kerzhakov; Karavaev, Christiakov, Barrios, Rakitskyy, Douglas Santos; Kuzyaev, Wendel, Claudinho; Malcom, Dzyuba. Betis: Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Edgar Gonzalez, Alex Moreno; Rodriguez, Guardado; Aitor Ruibal, Joaquin, Juanmi; Willian José. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) LediSan Pietroburgo-Real, spareggio per gli ottavi di finale della Uefa. Si preannuncia grande battaglia per il passaggio del turno tra la formazione russa e la squadra spagnola. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.45 di giovedì 17 febbraio. Di seguito, le scelte dei due tecnici. Le: Kerzhakov; Karavaev, Christiakov, Barrios, Rakitskyy, Douglas Santos; Kuzyaev, Wendel, Claudinho; Malcom, Dzyuba.: Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Edgar Gonzalez, Alex Moreno; Rodriguez, Guardado; Aitor Ruibal, Joaquin, Juanmi; Willian José. SportFace.

