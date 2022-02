Formazioni ufficiali Atalanta-Olympiakos | Europa League 2021 2022

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ledi, match valido per gli spareggi di. La Dea ha chiuso in terza posizione nel Gruppo F di Champions, ed è reduce dal pareggio in campionato contro la Juventus. Appuntamento alle ore 21. Di seguito le scelte dei sue tecnici.: Musso; Toloi, Demiral, Djmisiti; Maehle, De Roon, Pessina, Pezzella; Malinovsky, Pasalic; Muriel.: Vacli; Papastathopoulos, Manolas, Cissé; Lala, M’Vila, Camara, Reabciuk; Masouras, Soares, Onyekuru. SportFace.

Advertising

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Formazioni ufficiali di #Atalanta e #Lazio: la scelta su Muriel! Gasp cambia, Pedro c'è ? - TuttoMercatoWeb : Porto-Lazio, le formazioni ufficiali: Patric e Radu dal 1'. Immobile out: Pedro centravanti - SOSFanta : ?? Formazioni ufficiali di #Atalanta e #Lazio: la scelta su Muriel! Gasp cambia, Pedro c'è ? - IoNascoQui : UEL #PortoLazio, le formazioni ufficiali - pasqualinipatri : Porto – Lazio, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Atalanta - Olympiakos, leATALANTA (3 - 4 - 2 - 1) : Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Pezzella; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All . Gasperini. A disp . ...... il Napoli cerca il contropiede con Osimehn senza creare pericoli 1' Comincia il match al Camp Nou Barcellona - Napoli, leBARCELLONA (4 - 3 - 3): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, ...Porto e Lazio si affrontano nei sedicesimi di Europa League: la partita di andata è in programma per le ore 21:00 all'Estadio Do Dragao di Oporto, mentre il ritorno avrà luogo giovedì prossimo ...Le formazioni ufficiali di Atalanta-Olympiakos, match valido per gli spareggi di Europa League 2021/2022. La Dea ha chiuso in terza posizione nel Gruppo F di Champions League, ed è reduce dal pareggio ...