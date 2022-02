Fiumicino sul podio nel judo: Francesca Milani è bronzo al Grand Slam di Tel Aviv (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tel Aviv – Fiumicino torna sul podio e lo fa con Francesca Milani. Quest’ultima conserva in bacheca un oro e un argento nel circuito internazionale degli Slam del judo e aggiunge accanto ad essi, la medaglia vinta oggi pomeriggio. La judoka, nata e cresciuta nel Comune laziale, ha appena vinto un bronzo prezioso al Grand Slam in corso a Tel Aviv, fino a domenica prossima. L’azzurra ha fermato il proprio percorso verso il primo gradino del torneo con la francese Boukli, nella categoria dei 48 chilogrammi, ma può vantare una conquista importante al rientro post Olimpico, verso Parigi 2024. Un podio centrato con determinazione e voglia di vincere, qualità che ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 17 febbraio 2022) Teltorna sule lo fa con. Quest’ultima conserva in bacheca un oro e un argento nel circuito internazionale deglidele aggiunge accanto ad essi, la medaglia vinta oggi pomeriggio. Laka, nata e cresciuta nel Comune laziale, ha appena vinto unprezioso alin corso a Tel, fino a domenica prossima. L’azzurra ha fermato il proprio percorso verso il primo gradino del torneo con la francese Boukli, nella categoria dei 48 chilogrammi, ma può vantare una conquista importante al rientro post Olimpico, verso Parigi 2024. Uncentrato con determinazione e voglia di vincere, qualità che ...

