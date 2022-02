Fiorentina contenta di Odriozola: la richiesta del Real Madrid (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Fiorentina è soddisfatta dell'impatto di Odriozola in Serie A: il terzino spagnolo è arrivato in prestito dal Real Madrid,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 18 febbraio 2022) Laè soddisfatta dell'impatto diin Serie A: il terzino spagnolo è arrivato in prestito dal,...

Advertising

57Davide : RT @CristinaMolendi: @wimganz @elevisconti @janavel7 Chi si contenta gode. Diceva mia nonna. Fiorentina e toscanaccia! - CristinaMolendi : @wimganz @elevisconti @janavel7 Chi si contenta gode. Diceva mia nonna. Fiorentina e toscanaccia! - MichelaDiDomen4 : Sono contenta per la Fiorentina che è riuscita ad arrivare in finale in Coppa Italia .?? #coppaitaliafrecciarossa #coppaitalia - JGiuls_ : Se becchiamo la Fiorentina lo ammazzano a Vlahovic, non sono così contenta di incontrarli se dovessimo passare ovviamente -