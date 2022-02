Ferrari, Leclerc: “Abbiamo una grande opportunità, siamo qui per vincere il Mondiale” (Di giovedì 17 febbraio 2022) “C’è la grande opportunità per il team di tornare a lottare per vincere ogni gara e il Mondiale, sono fiducioso del lavoro che è stato fatto. Non vedo l’ora di capire a che punto siamo, poi speriamo di tornare a vincere al più presto delle gare”. Così il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, commentando la nuova macchina per il Mondiale 2022 di Formula 1 e le ambizioni per questa stagione: “La macchina è veramente bella, la troverò ancora più bella quando sarà in pista, speriamo di essere competitivi. Abbiamo il concept più estremo e coraggioso tra le macchine viste finora, è bello vederla completa dopo tutto il lavoro a Maranello. Al simulatore possiamo provare gli stili di guida, ma ci serve la ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) “C’è laper il team di tornare a lottare perogni gara e il, sono fiducioso del lavoro che è stato fatto. Non vedo l’ora di capire a che punto, poi speriamo di tornare aal più presto delle gare”. Così il pilota della, Charles, commentando la nuova macchina per il2022 di Formula 1 e le ambizioni per questa stagione: “La macchina è veramente bella, la troverò ancora più bella quando sarà in pista, speriamo di essere competitivi.il concept più estremo e coraggioso tra le macchine viste finora, è bello vederla completa dopo tutto il lavoro a Maranello. Al simulatore posprovare gli stili di guida, ma ci serve la ...

Advertising

SkySportF1 : ULTIM'ORA - Leclerc: 'La nuova Ferrari è bellissima, la amo davvero. L'amerò ancora di più se sarà veloce in pista' #SkyMotori #F1 #Formula1 - sportmediaset : Ecco la #Ferrari F1-75 di Leclerc e Sainz. Binotto: 'Ha dentro il meglio di noi, il know-how e la passione'… - SkySportF1 : Ferrari, Leclerc sulla nuova F1-75: 'La amo e la amerò di più se sarà veloce in pista' #SkyMotori #F1 #Formula1 - antoniogranato : #F1 | Ferrari: Leclerc e Sainz sono entusiasti della nuova #F175 - sportface2016 : #F1 #Ferrari, #Leclerc: 'Abbiamo una grande opportunità, siamo qui per vincere il Mondiale' -