Ferrari | la nuova monoposto F1-75 presentata a Maranello foto e scheda tecnica

SkySportF1 : ULTIM'ORA - Leclerc: 'La nuova Ferrari è bellissima, la amo davvero. L'amerò ancora di più se sarà veloce in pista' #SkyMotori #F1 #Formula1 - fanpage : La Ferrari presenta la nuova monoposto che correrà nel Mondiale di Formula 1 del 2022. Vi piace la #F175? - SkySportF1 : ?? CI SIAMO, MANCA POCHISSIMO ?? PRONTI A SCOPRIRE LA NUOVA FERRARI ? IL LIVE ? - mattiamaestri46 : RT @GiulyDuchessa: Ferrari scenderà in pista domattina a Fiorano con la nuova #F175 #Formu1a - infoitsport : Nuova Ferrari F1-75, John Elkann: 'Torneremo forti: questa vettura è una responsabilità' -

MARANELLO - 'Le aspettative sono alte e vogliamo puntare a grandi risultati nella stagione. La macchina è aggressiva, impressionante. L'obiettivo principale è quello di lavorare assieme per migliorare ......unagenerazione di monoposto "secondo me ci vorranno 5 - 6 gare prima di ottenere le massime prestazioni: ci sarà molto da imparare". Ne è convinto il direttore sportivo della Scuderia, ...Ferrari F1-75 è la nuova monoposto di Maranello, realizzata ex novo per disputare la stagione 2022 del Campionato Mondiale di Formula 1 ...