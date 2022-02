Ferrari | la nuova F1-75 presentata a Maranello foto

Advertising

MARANELLO - 'Le aspettative sono alte e vogliamo puntare a grandi risultati nella stagione. La macchina è aggressiva, impressionante. L'obiettivo principale è quello di lavorare assieme per migliorare ..."Una macchina coraggiosa". È questo lo slogan coniato da Mattia Binotto , il capo del team, per riassumere la presentazione della, la F75 , che si è presentata oggi agli occhi del mondo. Innovativa, secondo il presidente Elkann , che la descrive come il meglio della conoscenza che ci possa essere. Questo contenuto ...(ANSA) - BOLOGNA, 17 FEB - Alla luce dei nuovi regolamenti in Formula 1 che ... Ne è convinto il direttore sportivo della Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, nel giorno in cui il Cavallino ha ...La nuova monoposto è aggressiva, innovativa, coraggiosa. I tecnici del Cavallino hanno osato e hanno realizzato una macchina diversa da tutte le altre. Ritornerà vincente?