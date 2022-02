Ferrari | Binotto | “Nuova F1-75 coraggiosa | orgoglioso lavoro

Advertising

sportmediaset : Ecco la #Ferrari F1-75 di Leclerc e Sainz. Binotto: 'Ha dentro il meglio di noi, il know-how e la passione'… - Gazzetta_it : Svelata la Ferrari F1-75, è la monoposto che sogna il riscatto mondiale. Binotto: 'E' coraggiosa' - SkySportF1 : Ferrari, il presidente Elkann sulla F1-75: 'Ora tutto nelle mani di Binotto e dei piloti' #SkyMotori #F1 #Formula1 - carlito73 : RT @PieroLadisa: Mattia Binotto e Charles Leclerc si apprestano ad iniziare la loro quarta stagione in #Ferrari rispettivamente come TP e p… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Svelata a Maranello, con una diretta streaming, la nuova F1-75, la monoposto con cui la Ferrari correrà il Mondiale di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Binotto

... per il secondo anno consecutivo, da Charles Leclerc - cresciuto nell'Academye in rosso dal 2019 - e Carlos Sainz, arrivato a Maranello nel 2021. Il team principal è Mattia, a capo ...Le parole di Mattiadiventano quindi strumento indispensabile per comprendere a pieno il processo che ha portato alla nascita di una delledi maggiore impatto del recente passato, ...Con la F1-75 vogliamo lottare in pista con i nostri avversari in ogni gara, vorrei che fosse la monoposto che consentirà ai nostri tifosi e a noi di essere orgogliosi della Ferrari», l’analisi di ...Sport - Livrea rossa con ali nere, pance alte e grandi branchie da squalo per il raffreddamento sulle fiancate. Il Team principal: "Una macchina coraggiosa che si adatta alle nuove regole". Leclerc: ...