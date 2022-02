Fdi, Meloni lavora a un centrodestra rinnovato: «Se ci saranno Lega e Forza Italia? Vedremo» (Di giovedì 17 febbraio 2022) «Spero che il centrodestra si possa ricostruire. Altrimenti si dovrà ragionare su come rappresentare questa metà campo». La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è tornata a parlare della sua idea di centrodestra rinnovato durante la registrazione della puntata di Porta a porta, in onda stasera su Rai 1. Alla domanda se intenda includere anche Lega e Forza Italia – con cui è ai ferri corti dopo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale – Meloni ha detto: «Lo spero, ma non va chiesto a me. Va chiesto a loro: che dicano a che condizioni ci vogliono stare». «Non sono disponibile a continuare così e fare finta di niente», ha detto la leader dell’opposizione. «Gli chiederò chiaramente: oggi scegliete il ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 febbraio 2022) «Spero che ilsi possa ricostruire. Altrimenti si dovrà ragionare su come rappresentare questa metà campo». La presidente di Fratelli d’, Giorgia, è tornata a parlare della sua idea didurante la registrazione della puntata di Porta a porta, in onda stasera su Rai 1. Alla domanda se intenda includere anche– con cui è ai ferri corti dopo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale –ha detto: «Lo spero, ma non va chiesto a me. Va chiesto a loro: che dicano a che condizioni ci vogliono stare». «Non sono disponibile a continuare così e fare finta di niente», ha detto la leader dell’opposizione. «Gli chiederò chiaramente: oggi scegliete il ...

