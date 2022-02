F1 | le caratteristiche della Ferrari F1-75 | avantreno avveniristico e soluzioni estreme

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 febbraio 2022) C’era grande attesa per il giornopresentazione. La scuderia di Maranello ha svelato la sua nuova monoposto che prenderà parte al Mondiale 2022 di F1, la F1-75 dedicata al 75° anniversario dell’azienda. Ebbene il progetto è stato presentato all’insegna e dell’innovazione. Contrariamente a quanto accaduto con alcune scuderie come Red Bull e Williams che hanno svelato una showcar per gli sponsor, la Rossa ha messo in mostra la sua monoposto reale con alcunegià ben evidenti. Si parla di doppio fondo, ma interpretato in maniera particolare perchè l’undercut sotto alla pancia è meno scavato di quanto non lo sia ad esempio su altre monoposto come Aston Martin e Alfa Romeo che hanno adottato questa filosofia in toto. Da notare anche una specie di seconda zona Coca Cola che sfrutta un cofano ...